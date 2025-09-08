ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд оштрафовал предпринимателя, который "делал" оливковое масло из подсолнечника. Как распознать фальсификат

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 12:45
UA EN RU
Суд оштрафовал предпринимателя, который "делал" оливковое масло из подсолнечника. Как распознать фальсификат Фото: суд оштрафовал предпринимателя, который делал оливковое масло из подсолнечника (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Пустомытовский районный суд Львовской области вынес приговор предпринимателю за умышленное введение в оборот опасной продукции - фальсифицированного оливкового масла. Обвиняемый изготавливал подделку в промышленных масштабах, вводя в заблуждение потребителей и нарушая нормы безопасности пищевых продуктов.

Детали производства, объемы и последствия - в материале РБК-Украина.

По данным следствия, предприниматель из Львова Козар Олег Ярославович, начал преступную деятельность в июне 2023 года. Узнав о способе изготовления поддельного оливкового масла известных европейских марок, он организовал производство в складском помещении в селе Мурованое Львовской области.

Процесс был простым: Олег Козар смешивал подсолнечное масло с красителями (хлорофилл 10%, хлорофиллин 1,5%, аннато 4%) и ароматизаторами, чтобы имитировать вкус и цвет настоящего оливкового масла.

Ингредиенты заказывали через интернет. Готовую смесь разливали в бутылки, изготовленные на заводе в Сумах, с маркировкой под брендами "Vesu Vio" и "De Cecco". Для придания видимости легальности Козар заказывал поддельные документы - накладные, таможенные декларации, товарно-транспортные накладные и сертификаты качества - у неустановленных лиц через интернет.

Производство продолжалось с июля 2023 года по август 2024 года. Обвиняемый привлекал наемных работников, которые не знали о преступном характере деятельности. Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу по всей Украине.

Во время обыска 9 августа 2024 года правоохранители изъяли 22 649 литров фальсифицированного масла. В целом, по оценке следствия, обвиняемый изготовил и ввел в оборот не менее 22 649 литров подделки, рыночная стоимость которой составила более 3 миллионов гривен.

Поддельная продукция не соответствовала нормам безопасности, не проходила санитарно-эпидемиологическую экспертизу, декларирование или сертификацию, что делало ее опасной для потребления.

Козар полностью признал вину и заключил сделку с прокуратурой. Суд назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен (4 тысячи необлагаемых минимумов) и лишил права заниматься производством пищевых продуктов на 2 года.

Почему фальсифицированное оливковое масло опасно

Вместо натурального оливкового масла, богатого антиоксидантами и полезными жирами, подделка часто содержит дешевые растительные масла (например, подсолнечное или соевое) с добавлением красителей и ароматизаторов.

Такие смеси могут:

  • скрывать аллергены или остатки пестицидов, не указанные на этикетке;
  • быстрее окисляться, образуя альдегиды и другие токсичные соединения;
  • иметь более низкую пищевую ценность и не обеспечивать тех полезных свойств, которых потребитель ожидает от оливкового масла.

Как распознать фальсификат

Чтобы уменьшить риск покупки подделки, обратите внимание на такие признаки:

  • Вкус и запах: настоящее extra virgin масло имеет яркий травяной, фруктовый или перечный аромат и легкое жжение в горле (благодаря полифенолам). Фальсификат часто пресный, затхлый или прогорклый.
  • Этикетка: ищите сертификаты качества (DOP, IGP), год урожая (не старше 2 лет), показатель кислотности <0,8%, а также темную бутылку, защищающую от света.
  • Цена: очень низкая цена по сравнению с рыночной - признак риска подделки.
  • Условный тест в холодильнике: настоящее масло может частично загустевать при низких температурах, но этот метод не является надежным из-за разнообразия сортов.

Добавим, что в августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов. Одновременно подешевели зерновая и молочная продукция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Бизнес
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России