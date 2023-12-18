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Суд вынес приговор военному РФ, который похитил золотые изделия из дома под Киевом

Архивное фото: Суд вынес приговор военному РФ, который похитил золотые изделия из дома под Киевом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российского военного приговорили к 12 годам тюрьмы за преступления в Киевской области. Он в прошлом году ограбил дом жителя села Мощун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года, во время оккупации села Мощун Бучанского района Киевской области, осужденный совместно с другими военными ворвался на территорию частного домовладения.

На тот момент дома никого не было. За действиями оккупантов хозяин дома наблюдал из леса неподалеку.

Вооруженные военнослужащие ВС РФ зашли в дом гражданина. Незаконно завладели его деньгами, золотыми изделиями, другими личными и хозяйственными вещами.

Суд признал оккупанта виновным

После этого они поместили похищенное имущество в военную технику и уехали.

Фото: Оккупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Военнослужащий Вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. 

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время уже было задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны на территории Украины.

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