Суд вынес приговор военному РФ, который похитил золотые изделия из дома под Киевом

Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что в начале марта 2022 года, во время оккупации села Мощун Бучанского района Киевской области, осужденный совместно с другими военными ворвался на территорию частного домовладения.

На тот момент дома никого не было. За действиями оккупантов хозяин дома наблюдал из леса неподалеку.

Вооруженные военнослужащие ВС РФ зашли в дом гражданина. Незаконно завладели его деньгами, золотыми изделиями, другими личными и хозяйственными вещами.

Суд признал оккупанта виновным

После этого они поместили похищенное имущество в военную технику и уехали.

Фото: Оккупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Военнослужащий Вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время уже было задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны на территории Украины.