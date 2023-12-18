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Суд виніс вирок військовому РФ, який викрав золоті вироби з будинку під Києвом

Архівне фото: Суд виніс вирок військовому РФ, який викрав золоті вироби з будинку під Києвом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російського військового засудили до 12 років в'язниці за злочини в Київській області. Він минулого року пограбував будинок жителя села Мощун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року, під час окупації села Мощун Бучанського району Київської області, засуджений спільно з іншими військовими увірвався на територію приватного домоволодіння.

На той момент вдома нікого не було. За діями окупантів господар будинку спостерігав із лісу неподалік.

Озброєні військовослужбовці ЗС РФ зайшли до будинку громадянина. Незаконно заволоділи його грошима, золотими виробами, іншими особистими та господарськими речами.

Суд визнав окупанта винним

Після цього вони помістили викрадене майно у військову техніку і поїхали.

Фото: Окупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Військовослужбовця Збройних сил РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни. Його засуджено до 12 років позбавлення волі. 

Також суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілого.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі вже було задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України.

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