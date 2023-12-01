Зеленский назвал количество задокументированных военных преступлений россиян в Украине

В настоящее время уже было задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны на территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу главы государства.

Президент подчеркнул важность фиксации военных преступлений оккупантов для дальнейшего судебного преследования и наказания.

"Собрать надлежащую доказательную базу всех зверств, которые совершают россияне на нашей земле, - это очень ответственная и исторически весомая работа. Я благодарю всех, кто ее осуществляет", - сказал он.

Зеленский также отметил, что очень важные результаты были достигнуты в сотрудничестве органов прокуратуры Украины с Международным уголовным судом. В частности, после открытия в Киеве Офиса МУС украинские специалисты "могут в ежедневном формате" работать вместе с международными экспертами.

"Также отмечу открытие в Нидерландах - Гааге - Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины", - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что это совместная и кропотливая работа по координированию и сохранению доказательств против российских преступников для обязательно состоявшихся судебных процессов.

"Очень важно, что органы прокуратуры Украины оперативно работают по всем актам террора, обстрелам и издевательствам, которые Россия совершила и продолжает совершать в разных украинских регионах", - подчеркивает президент.

По словам Зеленского, оперативно устанавливаются личности ответственных за преступные приказы и в росармии, и в политической среде. Также расследуются случаи похищения и незаконной депортации украинских детей оккупантами.

"Уже есть ордера на арест Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и других, кто ответственен за всю эту полномасштабную преступную операцию", - напомнил он

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят 1 миллион долларов Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины, созданного в Гааге.

Добавим, что на днях Европол создал новую оперативную группу (OTF) для оказания помощи в расследовании военных преступлений в Украине.