ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ООН нашла новые доказательства военной агрессии в Украине

Пятница 20 октября 2023 16:25
UA EN RU
ООН нашла новые доказательства военной агрессии в Украине Иллюстративное фото: ООН нашла новые доказательства военной агрессии в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

"Комиссия нашла новые доказательства того, что российские власти совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права, а также соответствующие преступления на территориях, оказавшихся под ее контролем в Украине", - говорится в отчете.

В частности, речь идет о нападениях в городах Умань и Херсон. ООН задокументировала те нападения, которые касаются гражданских объектов:

  • жилых домов,
  • железнодорожной станции,
  • магазинов,
  • состав для гражданского использования.

Россия решительно отрицает совершение зверств и нападений на гражданское население в Украине.

Также были задокументированы случаи изнасилований "с применением силы или психологического принуждения".

"Большинство инцидентов произошло после того, как преступники ворвались в дома жертв. Жертвы сообщали об изнасиловании под дулом пистолета и угрозах убийством или причинением другого серьезного ущерба жертвам или их родственникам", - пишет ООН.

Найдены доказательства перемещения 31 ребенка из Украины в Россию в мае прошлого года. Комиссия "пришла к выводу, что это была незаконная депортация и военное преступление".

Депортация украинских детей

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Федеральная прокуратура Германии проводит расследование возможного военного преступления российских оккупантов, от которого пострадал немец, в Гостомеле Киевской области.

Западные прокуроры и правозащитники вместе с украинскими коллегами хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны. Досье на всех причастных планируется отправить в Международный уголовный суд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

дено доказательства

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Война России против Украины
NEWS
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
Эксперт объяснил рост потерь у российских войск на фронте
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ