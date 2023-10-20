ООН нашла новые доказательства военной агрессии в Украине

Следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

"Комиссия нашла новые доказательства того, что российские власти совершили нарушения международных прав человека и международного гуманитарного права, а также соответствующие преступления на территориях, оказавшихся под ее контролем в Украине", - говорится в отчете.

В частности, речь идет о нападениях в городах Умань и Херсон. ООН задокументировала те нападения, которые касаются гражданских объектов:

жилых домов,

железнодорожной станции,

магазинов,

состав для гражданского использования.

Россия решительно отрицает совершение зверств и нападений на гражданское население в Украине.

Также были задокументированы случаи изнасилований "с применением силы или психологического принуждения".

"Большинство инцидентов произошло после того, как преступники ворвались в дома жертв. Жертвы сообщали об изнасиловании под дулом пистолета и угрозах убийством или причинением другого серьезного ущерба жертвам или их родственникам", - пишет ООН.

Найдены доказательства перемещения 31 ребенка из Украины в Россию в мае прошлого года. Комиссия "пришла к выводу, что это была незаконная депортация и военное преступление".

Депортация украинских детей

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Военные преступления России

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Федеральная прокуратура Германии проводит расследование возможного военного преступления российских оккупантов, от которого пострадал немец, в Гостомеле Киевской области.

Западные прокуроры и правозащитники вместе с украинскими коллегами хотят задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод как оружие войны. Досье на всех причастных планируется отправить в Международный уголовный суд.

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