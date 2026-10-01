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Суд вынес приговор по делу об убийстве Ирины Фарион

15:30 01.10.2026 Чт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Суд вынес приговор по делу об убийстве Ирины Фарион Фото: суд вынес приговор Зинченко по делу убийства Ирины Фарион (коллаж РБК-Украина)
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Шевченковский районный суд Львова вынес приговор 20-летнему Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания на "Суспільному".

Приговор был оглашен в Шевченковском районном суде Львова.

Суд назначил Зинченко пожизненное заключение.

Зинченко обвиняли в преднамеренном убийстве по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием. Сам он вины не признавал.

Во время оглашения приговора под стенами суда проходил митинг за пожизненное заключение для Зинченко. Люди собирались еще перед заседанием и восклицали "Зинченко пожизненное", "Слава Фарион" и т.д.

В руках они держали картонки с надписями "Зинченко - пожизненно" и "Пожизненное - убийцы".

Как заявил судья, вину Зинченко доказали в полном объеме.

На заседании также зачитали его личные записи, где, по данным следствия, изложен план преступления и последующего бегства.

"Пока другие митингуют и спокойно расходятся домой, я молча точил нож, чтобы сделать то, о чем мечтали миллионы. Я считаю себя санитаром общества, хоть и действовал из-за частной неприязни. Я сделал свой выбор и пойду до конца, ведь иначе потеряю к себе уважение", - отмечал Зинченко.

Как продолжался суд над Зинченко

Рассмотрение дела в Шевченковском суде было начато в январе 2025 года. Суд изучил 30 томов материалов и провел более 80 заседаний.

Разбирательство сопровождали смены адвокатов, ходатайство об отводах судей и неявке защитников в зале.

24 апреля прокуроры попросили назначить Зинченко пожизненное заключение. Это требование поддержала и дочь погибшей.

"Это не вернет мою маму, но это будет справедливое решение", - подчеркнула София Особа.

Судебные прения завершились 17 сентября. Зинченко не воспользовался правом на последнее слово, после чего суд отправился в совещательную комнату.

Убийство Ирины Фарион

Вечером 19 июля 2024 во Львове стреляли в Ирину Фарион. Поздно вечером того же дня она скончалась в больнице.

Сначала полиция квалифицировала нападение как покушение на умышленное убийство. После смерти речи дело переквалифицировали в умышленное убийство.

Прощание с Ириной Фарион состоялось 23 июля, а 25 июля в Днепре задержали Вячеслава Зинченко.

Напомним, что Ирина Фарион была языковедом, доктором филологических наук и профессором . В 2012-2014 годах она работала народным депутатом от ВО "Свобода".

Как сообщало РБК-Украина, после убийства бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия в СБУ заявили, что не располагают сведениями о связи этого преступления с делом Фарион.

Среди версий рассматривали и "русский след".

Также в августе 2025 года Зинченко заявил в суде , что его слова сокамернику об убийстве, где он фактически признался в нем, были сказаны под давлением.

В записи разговора, который зачитали, он говорил о личной неприязни.

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