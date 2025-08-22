ua en ru
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Убийство Фарион: подозреваемый "признался" в преступлении, но заявляет о давлении

Украина, Пятница 22 августа 2025 18:29
Убийство Фарион: подозреваемый "признался" в преступлении, но заявляет о давлении Фото: Вячеслав Зинченко на скамье подсудимых (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Вячеслав Зинченко, которого обвиняют в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, во время судебного заседания 22 августа заявил, что на него оказали давление. По версии Зинченко, таким образом его заставляли "признаться" в убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на львовское издание NTA.

По данным издания, обвиняемый во время заседания требовал сделать рассмотрение закрытым, если будут исследоваться телефонные разговоры его родителей. Но прокурор заявил, что речь идет о разговорах Зинченко с другими лицами, прежде всего с сокамерниками.

В частности, в суде зачитали текст диалога Зинченко с сокамерником, который они вели на русском языке. На вопрос, почему Зинченко убил Фарион, и сделал он это "за деньги или из-за патриотизма", тот заявил, что убийство произошло "на почве личной неприязни" и добавил, что его разозлили заявления языковеда в адрес русскоязычных украинцев.

Сам Зинченко после зачитывания стенограммы сказал, что эта запись не может считаться доказательством по делу, поскольку заявление было сделано под давлением.

"Я говорил это под давлением, чтобы от меня отцепились. Это не является правдой", - заявил он судьям.

Защита Зинченко со своей стороны добавила, что требует установления личностей тех, кто находился в камере вместе с подсудимым. Следующее заседание суда пройдет 2 сентября, на нем будут допрашивать непосредственно обвиняемого.

Убийство Ирины Фарион

19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в бывшего нардепа Ирину Фарион. Вскоре она умерла в больнице. Полиция в ходе расследования рассматривала несколько версий, одной из которых был "российский след".

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион задержали 25 июля. Им оказался Вячеслав Зинченко. Его задержали в Днепре. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

После сбора и тщательного изучения всех доказательств, включая содержание мобильного телефона подозреваемого, досудебное расследование было закончено. Поэтому 25 декабря прошлого года уголовное производство передали в суд.

