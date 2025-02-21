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Экс-глава Тернопольского облсовета получил еще одно подозрение

Тернополь, Пятница 21 февраля 2025 18:57
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Экс-глава Тернопольского облсовета получил еще одно подозрение Фото: Михаил Головко, бывший глава Тернопольского облсовета (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Иван Носальский

Бывшего главу Тернопольского областного совета подозревают в недостоверном декларировании. Он мог не задекларировать свое имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Правоохранители не называют имя фигуранта дела, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем главе Тернопольского облсовета Михаиле Головко.

"Прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении бывшему председателю Тернопольского облсовета (ныне депутату этого же облсовета) в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений", - сказано в сообщении.

По информации САП, в декларациях за 2022-2023 гг. Головко не упомянул о квартире площадью 201 квадратный метр, которая принадлежала его матери. Квартиру он использовал вместе с членами своей семьи.

Также в декларации за 2022 год Головко, вероятно, не внес информацию о деньгах на банковском счете и нежилых помещениях - парковочном месте, автомойке и кладовке, которые принадлежат членам его семьи.

Дело Головко

Напомним, в 2023 году Михаила Головко поймали на взяточничестве. Согласно данным правоохранителей, он и чиновники Тернопольской военной администрации требовали у предпринимателя почти 1,8 млн гривен.

За такие деньги фигуранты дела предлагали подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В июне 2023-го суд избрал меру пресечения Головко в виде ареста с возможностью внести залог в размере 805 200 гривен. Уже в ноябре его поместили под домашний арест.

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