Экс-глава Тернопольского облсовета получил еще одно подозрение

Бывшего главу Тернопольского областного совета подозревают в недостоверном декларировании. Он мог не задекларировать свое имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram .

Правоохранители не называют имя фигуранта дела, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем главе Тернопольского облсовета Михаиле Головко.

"Прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении бывшему председателю Тернопольского облсовета (ныне депутату этого же облсовета) в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений", - сказано в сообщении.

По информации САП, в декларациях за 2022-2023 гг. Головко не упомянул о квартире площадью 201 квадратный метр, которая принадлежала его матери. Квартиру он использовал вместе с членами своей семьи.

Также в декларации за 2022 год Головко, вероятно, не внес информацию о деньгах на банковском счете и нежилых помещениях - парковочном месте, автомойке и кладовке, которые принадлежат членам его семьи.