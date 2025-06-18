Суд вынес приговор экс-главе Тернопольского облсовета, которого "поймали" на взяточничестве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как пишет ВАКС, Головко был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. В частности ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок три года. Израиль заявил о ликвидации новоиспеченного высшего военного командира Ирана

"Признать виновным и назначить ему наказание - 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Время отбывания считать со времени задержания. Остатки боеприпасов уничтожить. Залог конфисковать в пользу государства", - объявил судья.

Дело Головко

Головко и двух заместителей главы областного военного совета задержали на взяточнице еще в июне 2023-го. Как выяснилось, чиновники требовали у предпринимателя почти 1,8 млн гривен в обмен на подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В том же месяце Головко была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 805,2 тысячи гривен.

Уже в ноябре его поместили под домашний арест.

В середине февраля 2025-го бывшему председателю Тернопольского областного совета ему также сообщили о подозрении в умышленном внесении в декларирование заведомо недостоверных сведений.

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