ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Суд вынес приговор экс-главе Тернопольского облсовета, которого "поймали" на взяточничестве

Среда 18 июня 2025 09:44
UA EN RU
Суд вынес приговор экс-главе Тернопольского облсовета, которого "поймали" на взяточничестве Фото: Михаил Головко, бывший глава Тернопольского областного совета (facebook.com/Holovko.Mykhailo)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Признать виновным и назначить ему наказание - 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Время отбывания считать со времени задержания. Остатки боеприпасов уничтожить. Залог конфисковать в пользу государства", - объявил судья.

Как пишет ВАКС, Головко был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. В частности ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, на срок три года. Израиль заявил о ликвидации новоиспеченного высшего военного командира Ирана

Дело Головко

Головко и двух заместителей главы областного военного совета задержали на взяточнице еще в июне 2023-го. Как выяснилось, чиновники требовали у предпринимателя почти 1,8 млн гривен в обмен на подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В том же месяце Головко была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 805,2 тысячи гривен.

Уже в ноябре его поместили под домашний арест.

В середине февраля 2025-го бывшему председателю Тернопольского областного совета ему также сообщили о подозрении в умышленном внесении в декларирование заведомо недостоверных сведений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернопольская область Тернопольский областной совет
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде