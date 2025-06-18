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Суд виніс вирок ексголові Тернопільської облради, якого "спіймали" на хабарництві

Середа 18 червня 2025 09:44
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Суд виніс вирок ексголові Тернопільської облради, якого "спіймали" на хабарництві Фото: Михайло Головко, колишній голова Тернопільської обласної ради (facebook.com/Holovko.Mykhailo)
Автор: Сергій Пишкін

Колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка засудили до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Визнати винуватим та призначити йому покарання - 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Час відбування вважати з часу затримання. Залишки боєприпасів знищити. Заставу конфіскувати у користь держави", - оголосив суддя.

Як пише ВАКС, Головко було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України. Зокрема йому заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки.

Справа Головка

Головка та двох заступників голови обласної військової ради затримали на хабарниці ще в червні 2023-го. Як з'ясувалось, посадовці вимагали у підприємця майже 1,8 млн гривень в обмін на підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Того ж місяця Головку було обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 805,2 тисячі гривень.

Вже у листопаді його помістили під домашній арешт.

В середині лютого 2025-го колишньому голові Тернопільської обласної ради йому також повідомили про підозру в умисному внесенні у декларування свідомо недостовірних відомостей.

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