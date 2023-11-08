Бывший милиционер наводил "Шахеды" на Запорожье. Его отправили в тюрьму (фото)
Бывший сотрудник милиции в Запорожье помогал россиянам наводить "шахеды" и ракеты. Его признали виновным в госизмене и приговорили к 15 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
Следствие установило, что вражеским пособником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.
В начале марта этого года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах базирования Сил обороны на территории региона.
Во внимание агрессора он попал из-за распространения прокремлевских комментариев в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".
Сколько агент ФСБ получал за свою "работу"
Для сбора информации он объезжал местность как водитель такси и осуществлял видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.
После чего "сливал" разведданные своему "куратору" из ФСБ через анонимные чаты в мессенджерах.
За каждое выполненное задание оккупанты "гарантировали" ему денежное "вознаграждение" в размере от 2 до 5 тысяч гривен. Для конспирации фигурант предлагал перечислять деньги на банковскую карточку своего сына.
Предатель наводил на город российские дроны
Прежде всего злоумышленник пытался установить и передать агрессору координаты оборонных и промышленных объектов на территории региона.
Больше всего врага интересовали локации судоремонтных мощностей и мест базирования подразделений морской пехоты ВСУ.
Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)
Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки серии прицельных ударов по украинским объектам с применением реактивных систем залпового огня "Смерч" и дронов-камикадзе типа "Шахед".
Какое наказание назначили агенту РФ
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в мае этого года во время выполнения им вражеского задания.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.
Приговоры для предателей Украины
Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.
Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.
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