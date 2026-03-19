Суд отправил в тюрьму нардепа Марченко, которая выбросила взятку за забор

Что решил суд

Обоим осужденным назначено по 2 года лишения свободы. Дополнительно:

Марченко на 3 года лишена права занимать должности в органах государственной власти;

на 3 года лишена права занимать должности в органах государственной власти; Колесник на 3 года лишена права работать в организациях, связанных с оформлением разрешений на выезд из Украины.

Приговор вступит в силу через 30 дней, если его не обжалуют.

Суть схемы

Как доказало следствие, Марченко и Колесник обещали гражданам добиться разрешения на выезд через уполномоченных лиц областной военной администрации - и за это брали деньги.

Одним из ключевых доказательств стало видео, на котором депутат выбрасывает деньги через забор во дворе.

Общая сумма взятки - 11 300 долларов.

Деньги клиентам не передавались напрямую. Помощница выступала посредницей: договаривалась, получала средства и координировала процесс. Разрешения должны были вноситься в информационную систему "Шлях".

Скандал разразился еще летом 2023 года. Люди обратились в милицию с заявлениями, что через окружение Марченко можно "организовать" выезд мужчин за границу за несколько тысяч долларов.

После сбора доказательств Марченко объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием.