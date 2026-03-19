RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Суд отправил в тюрьму нардепа Марченко, которая выбросила взятку за забор

16:38 19.03.2026 Чт
2 мин
Народную избранницу поймали на получении взятки за выезд мужчин за границу
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: нардеп Людмила Марченко (facebook.com.MarchenkoLyudmila)

Народного депутата от "Слуги народа" и ее помощницу суд признал виновными в получении взятки за помощь уклонистам. По данным САП, оба получили по 2 года тюрьмы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Людмиле Марченко и ее помощнице Анастасии Колесник.

Читайте также: Свобода за миллионы: почему суды назначают высокие залоги и как их считают

Что решил суд

Обоим осужденным назначено по 2 года лишения свободы. Дополнительно:

  • Марченко на 3 года лишена права занимать должности в органах государственной власти;
  • Колесник на 3 года лишена права работать в организациях, связанных с оформлением разрешений на выезд из Украины.

Приговор вступит в силу через 30 дней, если его не обжалуют.

Суть схемы

Как доказало следствие, Марченко и Колесник обещали гражданам добиться разрешения на выезд через уполномоченных лиц областной военной администрации - и за это брали деньги.

Одним из ключевых доказательств стало видео, на котором депутат выбрасывает деньги через забор во дворе.

Общая сумма взятки - 11 300 долларов.

Деньги клиентам не передавались напрямую. Помощница выступала посредницей: договаривалась, получала средства и координировала процесс. Разрешения должны были вноситься в информационную систему "Шлях".

Скандал разразился еще летом 2023 года. Люди обратились в милицию с заявлениями, что через окружение Марченко можно "организовать" выезд мужчин за границу за несколько тысяч долларов.

После сбора доказательств Марченко объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Следствие длилось более двух лет. За это время Марченко продолжала работать в Верховной раде, однако не в составе "Слуги народа" - после огласки ее оттуда исключили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
САПКоррупцияВзятка