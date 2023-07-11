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Вымогали 5,3 тысячи долларов за пересечение границы. Нардепу и ее помощнице объявлено подозрение

Новина українською →
Вторник 11 июля 2023 20:44
Вымогали 5,3 тысячи долларов за пересечение границы. Нардепу и ее помощнице объявлено подозрение Фото: нардепа и ее помощницы объявлено подозрение (facebook.com/nabu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Действующему народному депутату и его помощнице было объявлено подозрение в злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как выяснило следствие, депутат вместе со своей помощницей пообещали гражданину организовать выезд за границу за денежное вознаграждение.

Они должны обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решение о разрешении на выезд за пределы Украины. Также мужчину должны были внести в Информационную систему "Путь".

Впоследствии соучастники направили обращение благотворительной организации в одну из районных военных администраций. На основании обращения ОВА было принято решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через госграницу Украины. Он якобы должен перевозить гуманитарный груз на территорию Украины.

После получения разрешения помощница нардепа встретилась с гражданином и получила от него вторую часть оговоренных средств – 2 800 долларов.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила в конце мая по 18 августа , мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

В Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, недавно сообщалось, что руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой областипроизводили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу . Пятерых "клиентов" остановили пограничники при попытке уехать.

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