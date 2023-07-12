Подозревают во взятке. Членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "СН" в Верховной раде Давида Арахамию в Telegram .

"Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии “Слуга Народа” приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", - рассказал Арахамия.

В чем подозревают Марченко

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вчера, 11 июля, объявила о подозрении народной депутатке и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд гражданину за границу. Взамен требовали деньги.

Как позже уточнили в СМИ, речь идет о народной депутатке Людмиле Марченко и ее помощнице. НАБУ уже обнародовало видео, на котором можно заметить, как чиновнице передают взятку.

Сейчас продолжается досудебное расследование.