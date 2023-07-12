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Подозревают во взятке. Членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановили

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Среда 12 июля 2023 17:48
Подозревают во взятке. Членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановили Фото: Людмила Марченко, нардеп (instagram.com/mila_march_ko)
Автор: Иван Носальский

Членство народной депутатки Людмилы Марченко во фракции "Слуга народа" в Раде приостановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "СН" в Верховной раде Давида Арахамию в Telegram.

"Членство Людмилы Марченко во фракции политической партии “Слуга Народа” приостановлено. Решение об ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции", - рассказал Арахамия.

В чем подозревают Марченко

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вчера, 11 июля, объявила о подозрении народной депутатке и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд гражданину за границу. Взамен требовали деньги.

Как позже уточнили в СМИ, речь идет о народной депутатке Людмиле Марченко и ее помощнице. НАБУ уже обнародовало видео, на котором можно заметить, как чиновнице передают взятку.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Давид Арахамия Верховная рада Слуга народа
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