Суд отказался отстранить главу Тернопольского облсовета от должности

"Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в удовлетворении ходатайства об отстранении главы Тернопольского областного совета Михаила Головко с занимаемой должности", - говорится в заявлении.

Больше никаких подробностей представлено не было.

Представители НАБУ и САП также пока не публиковали никаких сообщений по поводу этого события.

Что известно о деле

Напомним, 26 июня НАБУ задержала главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и еще двух чиновников ОВА. Их подозревают во взяточничестве.

Как установило следствие, чиновники требовали почти 1,8 млн гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи транша в размере более 600 тысяч грн Головко и двух заместителей председателя Тернопольской ОВА задержали "на горячем". Прокуроры сообщили, что предприниматель, у которого требовали деньги, также является волонтером, он помогает Силам обороны Украины.

28 июня Головка арестовали с возможностью выплаты залога в размере 805 200 гривен. И уже на следующий день его выпустили из следственного изолятора после внесения за него соответствующего залога.

Затем сообщалось, что САП обжаловала меры пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОВА по делу о взяточничестве.