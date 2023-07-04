САП требует увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его

САП обжаловала меры пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОВА по делу о взяточничестве. Они просят задержание с залогом в 13 млн гривен для Головка и СИЗО для заместителей с залогом в 10 и 8 миллионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на решение следственного судьи, которыми главе Тернопольского областного совета и двум заместителям главы Тернопольской ОВА избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тысяч грн залога", - говорится в сообщении.

Так, прокуроры не согласны с размером залога, определенного следователем судьей, и в суде апелляционной инстанции. Поэтому САП будет настаивать на применении более строгой меры пресечения - содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для главы Тернопольского облсовета, а 10 млн грн - для первого заместителя главы Тернопольского ОВА и 8 млн грн для другого.

Кроме того, поскольку инкриминируемое главе Тернопольского облсовета преступление, связанное с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, стороной обвинения готовится ходатайство об отстранении лица от занимаемой должности.

Вместе с тем, двое заместителей главы Тернопольской ОВА с марта 2023 года освобождены от выполнения своих должностных обязанностей.

Что известно о деле

Напомним, 26 июня НАБУ задержала главу Тернопольского областного совета Михаила Головко и еще двух чиновников ОВА. Их подозревают во взяточничестве.

Как установило следствие, должностные лица требовали почти 1,8 млн. гривен у местного предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи транша в размере более 600 тысяч грн. Головка и двоих заместителей главы Тернопольской ОВА задержали "на горячем". Прокуроры сообщили, что предприниматель, у которого требовали деньги, также волонтер, он помогает Силам обороны Украины.

28 июня Головка арестовали с возможностью выплаты залога в размере 805 200 гривен. И уже на следующий день его выпустили из следственного изолятора после внесения за него соответствующего залога.

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