Князева оставят в изоляторе. Суд отказал защите

В среду, 17 мая, суд не удовлетворил жалобу адвоката по поводу задержания и содержания во временном изоляторе экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение Высшего антикоррупционного суда Украины .

"Постановление обжалованию не подлежит. Полный текст постановления будет объявлен 19 мая 2023 года", - добавили в суде.

В ВАКС сообщили , что следственный судья отказал в удовлетворении жалобы, поданной защитником бывшего председателя Верховного суда на его задержание. Защита ходатайствовала признать задержание экс-главы ВС незаконным.

Суд не удовлетворил жалобу защиты по содержанию экс-главы Верховного суда Всеволода Князева в изоляторе временного содержания

Отмечается, что адвокат заявил, что содержание Князева в изоляторе временного содержания незаконно.

Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали экс-главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева.

Впоследствии пленум Верховного Суда выразил Князеву недоверие. Такое решение означает увольнение его с должности.

И, как уже сообщалось, 16 мая руководитель САП лично сообщил о подозрении Князеву и адвокату, разоблаченным на взятке. Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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