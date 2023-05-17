Князєва залишать в ізоляторі. Суд відмовив захисту

У середу, 17 травня, суд не задовольнив скаргу адвоката щодо затримання та тримання в тимчасовому ізоляторі екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду України .

"Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 19 травня 2023 року", - додали у суді.

У ВАКС повідомили , що слідчий суддя відмовив у задоволенні скарги, поданої захисником колишнього голови Верховного суду на його затримання. Захист клопотав визнати затримання ексголови ВС незаконним.

Суд не задовольнив скаргу захисту щодо тримання екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва в ізоляторі тимчасового тримання

Зазначається, що адвокат заявив, що тримання Князєва в ізоляторі тимчасового тримання незаконне.

Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду. Зокрема, на хабарі у 2,7 млн доларів спіймали екс-голову Верховного Суду України Всеволода Князєва.

Згодом пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру. Таке рішення означає звільнення його з посади.

І, як вже повідомлялось, 16 травня керівник САП особисто повідомив про підозру Князєву та адвокату, яких викрито на хабарі. Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

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