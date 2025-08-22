ua en ru
Суд отказал во взыскании 21 млн гривен с "Прогресса" за задержку поставки противотанковых гранат

Пятница 22 августа 2025 13:37
Суд отказал во взыскании 21 млн гривен с "Прогресса" за задержку поставки противотанковых гранат
Автор: Александр Мороз

Хозяйственный суд Киева отказал "Агентству оборонных закупок" Минобороны в иске к предприятию "Прогресс" о взыскании более 21 млн грн штрафов за несвоевременную поставку противотанковых гранат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Иск подали по подозрению, что Дочернее предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс" Госкомпании "Укрспецэкспорт" нарушило контракт от марта 2024 года на поставку 5285 гранат ПГ-9В-73 мм на сумму свыше 139 млн грн.

Агентство закупок Минобороны, как истец, требовало 21,6 млн грн штрафных санкций за задержку поставки вооружения - более 11,8 млн грн пени и почти 9,8 млн грн штрафа.

Суд установил, что вооружение было поставлено 27 октября 2024 года в соответствии с условиями дополнительного соглашения. В нем предполагалось, что сроки считаются как 70 дней с момента получения разрешений на экспорт от всех уполномоченных органов.

Болгария выдала разрешение 8 октября, так что конечным сроком была дата 17 декабря. Следовательно, "Прогресс" выполнил контракт вовремя, и нарушение условий контракта со стороны предприятия не установлено.

Также выяснилось, что для поставки требовались разрешения от двух стран - Румынии и Болгарии. Истец ошибочно полагал, что достаточно только румынского разрешения. Эту позицию суд опроверг на основе предоставленных доказательств, в частности, международных товарно-транспортных накладных и лицензий на экспорт.

В результате суд своим решением №910/3314/25 признал требования необоснованными и недоказанными и возложил расходы по уплате судебного сбора на истца.

