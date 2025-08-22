Суд відмовив у стягненні 21 млн гривень з "Прогресу" за затримку постачання протитанкових гранат

Господарський суд Києва відмовив "Агенції оборонних закупівель" Міноборони у позові до підприємства "Прогрес" про стягнення понад 21 млн грн штрафів за несвоєчасну поставку протитанкових гранат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Позов подали через підозру, що Дочірнє підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" Держкомпанії "Укрспецекспорт" порушило контракт від березня 2024 року на постачання 5285 гранат ПГ-9В-73 мм на суму понад 139 млн грн.

Агенція закупівель Міноборони, як позивач, вимагала 21,6 млн грн штрафних санкцій за затримку поставки озброєння - понад 11,8 млн грн пені та майже 9,8 млн грн штрафу.

Суд встановив, що зброя була поставлена 27 жовтня 2024 року відповідно до умов додаткової угоди. У ній передбачалося, що терміни рахуються як 70 днів від моменту отримання дозволів на експорт від усіх уповноважених органів.

Болгарія видала дозвіл 8 жовтня, тож кінцевим терміном була дата 17 грудня. Відтак, "Прогрес" виконав контракт вчасно, і порушення умов контракту з боку підприємства не встановлено.

Також з’ясувалося, що для поставки потрібні були дозволи від двох країн - Румунії та Болгарії. Позивач помилково вважав, що достатньо лише румунського дозволу. Цю позицію суд спростував на основі наданих доказів, зокрема міжнародних товарно-транспортних накладних та ліцензій на експорт.

У результаті суд своїм рішенням №910/3314/25 визнав вимоги необґрунтованими і недоведеними та поклав витрати зі сплати судового збору на позивача.