Конституционный суд Южной Кореи начинает рассмотрение импичмента президенту Йон Сок Елю
В пятницу, 27 декабря, Конституционный суд Республики Корея проведет заседание, на котором рассмотрит дело об объявлении импичменте отстраненному президенту Йон Сок Елю. Причиной стало введение им военного положения в начале декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На первом заседании Конституционного суда будут присутствовать юридические представители Юн Сок Йоля. На заседании будет рассматриваться дело о его импичменте парламентом в связи с кратковременным введением военного положения. Эту информацию передал агентству советник Юна.
По словам адвоката Сок Донг Хена, на судебном заседании должны присутствовать два адвоката из команды Юна. Один из них - бывший прокурор, а другой - бывший спикер Конституционного суда.
У суда есть 180 дней, чтобы решить, восстановить Юна в должности или отстранить его. В последнем случае новые президентские выборы состоятся в течение 60 дней. Юн не обязан присутствовать на слушаниях.
До четверга Йоль игнорировал запросы суда о предоставлении документов, а также вызовы следователей в рамках отдельного уголовного дела об объявлении им военного положения 3 декабря, чем вызвал критику даже со стороны некоторых членов своей партии.
Военное положение и политический кризис
Неожиданный указ Юн Сок Еля о военном положении 3 декабря и быстрые политические последствия шокировали страну и финансовые рынки. США и страны Европы выразили обеспокоенность, поскольку считали Юна верным партнером в глобальных усилиях по противодействию Китаю, России и Северной Корее.
Кризис усилился на этой неделе, когда оппозиционная Демократическая партия пообещала также объявить импичмент премьер-министру Хан Док Су, который исполняет обязанности президента. Причиной стало отклонение призыва немедленно назначить трех судей Конституционного суда для заполнения вакантных должностей.
Заседание парламента запланировано на вторую половину дня пятницы, 27 декабря. Демократическая партия заявила, что вынесет на голосование предложение об импичменте Хана.
Партия столкнулась с назначенным Юном премьер-министром из-за судей, а также из-за законопроектов, призывающих специальных прокуроров расследовать деятельность президента.
В четверг, 26 декабря, Хан заявил, что назначение судей без двухпартийного согласия выходит за пределы его полномочий как временного президента.
Голосование парламента, которое определит судьбу Хана, состоится примерно в то же время, когда Конституционный суд проведет первое слушание по делу, которое решит, будет ли Юн восстановлен в должности президента или навсегда отстранен от нее.
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