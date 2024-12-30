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В Южной Корее запросили ордер на арест отстраненного президента Йоля, - Reuters

Понедельник 30 декабря 2024 05:16
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В Южной Корее запросили ордер на арест отстраненного президента Йоля, - Reuters Фото: Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Объединенная следственная группа Южной Кореи запросила ордер на арест отстраненного от должности президента Юн Сок Йоля. К этому запросу привела его попытка ввести военное положение в стране, а также игнорирование повесток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что Юн не ответил на многочисленные повестки на допрос в полицию и Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц. Два представительства, которые совместно расследуют, было ли объявление военного положения Юном, 3 декабря - равносильно мятежу или нет.

Суд примет решение о выдаче ордера на арест после получения запроса.

Reuters напоминает, что Юн был отстранен от президентских полномочий после того, как в начале декабря парламент объявил ему импичмент из-за его решения ненадолго ввести военное положение.

В то же время, вопрос о восстановлении Юна в должности или наоборот, пот окончательном отстранении, пока еще продолжает рассматриваться в Конституционном суде. На принятие решение отводится 180 дней.

В пятницу суд провел первое подготовительное заседание, на котором было отклонено ходатайство адвокатов Юна об отсрочке слушаний, чтобы лучше подготовиться. Суд заявил, что будет действовать быстро. Следующее слушание назначено на 3 января.

Напомним, на днях СМИ стало известно, что Юн Сок Йоль пообещал трижды объявлять военное положение в стране, если на то будет необходимость. Более того, он разрешил военным стрелять, чтобы войти в здание парламента.

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