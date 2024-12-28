Солдатам разрешили стрелять. СМИ узнали детали неудачного военного положения в Южной Корее
Бывший президент Южной Кореи позволил солдатам стрелять, чтобы войти в парламент. Это произошло во время неудачной попытки ввести военное положение в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
В 10-страничном резюме по обвинению бывшего министра обороны Ким Йон Хюна, которое было предоставлено СМИ, говорится, что Юн пообещал трижды объявлять военное положение, если это будет необходимо.
Издание также пишет, что отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сук Йоль разрешил военным стрелять, если это будет необходимо, чтобы войти в парламент во время его неудачной попытки ввести военное положение.
Когда законодатели поспешили в парламент 3 декабря, чтобы проголосовать против введения военного положения, вооруженные войска ворвались в здание. Они поднялись на заборы и разбили окна, а часть из них приземлилась на вертолете.
Согласно обвинительному заключению прокуратуры, Юн сказал начальнику штаба обороны столицы Ли Чжин У, что военные могут стрелять, если это необходимо, чтобы войти в Национальную ассамблею.
"Ты все еще не вошел? Что ты делаешь? Сломай дверь и вытащи их, даже если это означает стрельбу", - сказал Юн Ли, согласно отчету.
Издание пишет, что сейчас отстраненный президент сейчас находится под следствием. А его адвокат Юн Каб Кеун отверг отчет прокуратуры, заявив, что это "односторонняя история, которая не соответствует ни объективным обстоятельствам, ни здравому смыслу".
Отстранение южнокорейского президента
Напомним, что 3 декабря Юн Сок Йоль объявил военное положение в стране. Он вызвал гневную реакцию со стороны оппозиции и общества.
Военное положение в целом действовало около 6 часов, и сопровождалось митингами в Сеуле. После этого глава государства отменил решение, и принес извинения.
Однако оппозиция Южной Кореи выдвинула президенту жесткий ультиматум уйти в отставку. А тем временем правоохранители начали расследование против президента.
Полиция в рамках расследования провела обыски в офисе Йоля.
Тем временем, в связи с объявлением импичмента Йолю, президентские полномочия в Южной Корее взял на себя премьер-министр страны Хан Дак Су.
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