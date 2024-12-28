Солдатам разрешили стрелять. СМИ узнали детали неудачного военного положения в Южной Корее

Бывший президент Южной Кореи позволил солдатам стрелять, чтобы войти в парламент. Это произошло во время неудачной попытки ввести военное положение в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

В 10-страничном резюме по обвинению бывшего министра обороны Ким Йон Хюна, которое было предоставлено СМИ, говорится, что Юн пообещал трижды объявлять военное положение, если это будет необходимо.

Издание также пишет, что отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сук Йоль разрешил военным стрелять, если это будет необходимо, чтобы войти в парламент во время его неудачной попытки ввести военное положение.

Когда законодатели поспешили в парламент 3 декабря, чтобы проголосовать против введения военного положения, вооруженные войска ворвались в здание. Они поднялись на заборы и разбили окна, а часть из них приземлилась на вертолете.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, Юн сказал начальнику штаба обороны столицы Ли Чжин У, что военные могут стрелять, если это необходимо, чтобы войти в Национальную ассамблею.

"Ты все еще не вошел? Что ты делаешь? Сломай дверь и вытащи их, даже если это означает стрельбу", - сказал Юн Ли, согласно отчету.