Суд второй раз откладывает дело о крупнейшей строительной сделке в Украине во время войны

22 мая в Северном апелляционном хозяйственном суде должно было состояться рассмотрение дела о крупнейшей сделке на рынке строительных материалов за последние три года. Но судья уже второй раз перенес рассмотрение дела.

Так, по ее условиям международная группа компаний CRH получила разрешение АМКУ на приобретение двух цементных заводов в Украине стоимостью 100 млн евро. Решение АМКУ оспаривает промышленно-строительная группа "Ковальская".

Судья уже второй раз переносит рассмотрение дела - следующее заседание состоится 24 июня. Речь идет о заводах "Волынь-цемент" в Ровенской области и "Юг-цемент" в Николаевской.

Как сообщает издание Forbes Ukraine, Промышленно-строительная группа "Ковальская" оспаривает решение АМКУ в суде, аргументируя тем, что концентрация в результате сделки ограничит ее выбор поставщиков цемента.

Компания подала два судебных иска. Один из них касался привлечения "Ковальской" к рассмотрению сделки Антимонопольным комитетом в качестве третьей стороны. Суд отказал в этом.

Второй иск имеет целью отменить разрешение АМКУ на приобретение заводов. СМИ сообщали, что "Ковальская" пытается доказать, что решение регулятора не является обоснованным, а обязательства CRH - недостаточными. По данным Forbes Ukraine, "Ковальская" имела заинтересованность в приобретении двух цементных заводов.