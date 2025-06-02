Суд второй раз откладывает дело о крупнейшей строительной сделке в Украине во время войны
22 мая в Северном апелляционном хозяйственном суде должно было состояться рассмотрение дела о крупнейшей сделке на рынке строительных материалов за последние три года. Но судья уже второй раз перенес рассмотрение дела.
Об этом пишет РБК-Украина.
Так, по ее условиям международная группа компаний CRH получила разрешение АМКУ на приобретение двух цементных заводов в Украине стоимостью 100 млн евро. Решение АМКУ оспаривает промышленно-строительная группа "Ковальская".
Судья уже второй раз переносит рассмотрение дела - следующее заседание состоится 24 июня. Речь идет о заводах "Волынь-цемент" в Ровенской области и "Юг-цемент" в Николаевской.
Как сообщает издание Forbes Ukraine, Промышленно-строительная группа "Ковальская" оспаривает решение АМКУ в суде, аргументируя тем, что концентрация в результате сделки ограничит ее выбор поставщиков цемента.
Компания подала два судебных иска. Один из них касался привлечения "Ковальской" к рассмотрению сделки Антимонопольным комитетом в качестве третьей стороны. Суд отказал в этом.
Второй иск имеет целью отменить разрешение АМКУ на приобретение заводов. СМИ сообщали, что "Ковальская" пытается доказать, что решение регулятора не является обоснованным, а обязательства CRH - недостаточными. По данным Forbes Ukraine, "Ковальская" имела заинтересованность в приобретении двух цементных заводов.
Суть дела
5 сентября 2024-го АМКУ предоставил разрешение международной группе CRH на приобретение предприятий. Регулятор выдвинул ряд требований, которые CRH обязалась выполнить для обеспечения конкурентности цементного рынка Украины. В том числе передать долю бизнеса независимому инвестору.
Суд первой инстанции принял решение в пользу истца. Сейчас Северный апелляционный хозяйственный суд рассматривает апелляцию АМКУ. Первое заседание должно было состояться 6 мая, очередное - 22 мая.
Однако рассмотрение дела снова отложили - решением судей Елены Яценко, Олега Хрипуна и Геннадия Кравчука следующее заседание по делу перенесено на 24 июня. По нашим данным, в этот период председательствующая судья Елена Яценко будет находиться в отпуске.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.