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Суд вдруге відкладає справу про найбільшу будівельну угоду в Україні під час війни

Україна, Понеділок 02 червня 2025 15:36
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Суд вдруге відкладає справу про найбільшу будівельну угоду в Україні під час війни Фото: суд вдруге відкладає справу про найбільшу будівельну угоду в Україні під час війни (sud.ua)
Автор: Олександр Мороз

22 травня в Північному апеляційному господарському суді мав відбутися розгляд справи про найбільшу угоду на ринку будівельних матеріалів за останні три роки. Але суддя вже вдруге переніс розгляд справи.

Про це пише РБК-Україна.

Так, за її умовами міжнародна група компаній CRH отримала дозвіл АМКУ на придбання двох цементних заводів в Україні вартістю 100 млн євро. Рішення АМКУ оскаржує промислово-будівельна група "Ковальська".

Суддя вже вдруге переносить розгляд справи - наступне засідання відбудеться 24 червня. Мова йде про заводи "Волинь-цемент" у Рівненській області та "Південь-цемент" у Миколаївській.

Як повідомляє видання Forbes Ukraine, Промислово-будівельна група "Ковальська" оскаржує рішення АМКУ в суді, аргументуючи тим, що концентрація внаслідок угоди обмежить її вибір постачальників цементу.

Компанія подала два судових позови. Один з них стосувався долучення "Ковальської" до розгляду угоди Антимонопольним комітетом в якості третьої сторони. Суд відмовив.

Другий позов має на меті скасувати дозвіл АМКУ на придбання заводів. ЗМІ повідомляли, що "Ковальська" намагається довести, що рішення регулятора не є обґрунтованим, а зобов’язання CRH - недостатніми. За даними Forbes Ukraine, «Ковальська» мала зацікавленість у придбанні двох цементних заводів.

Суть справи

5 вересня 2024-го АМКУ надав дозвіл міжнародній групі CRH на придбання підприємств. Регулятор висунув низку вимог, які CRH зобов’язалась виконати для забезпечення конкурентності цементного ринку України. В тому числі передати частку бізнесу незалежному інвестору.

Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь позивача. Наразі Північний апеляційний господарський суд розглядає апеляцію АМКУ. Перше засідання мало відбутися 6 травня, чергове - 22 травня.

Однак розгляд справи знову відклали - рішенням суддів Олени Яценко, Олега Хрипуна та Генадія Кравчука наступне засідання по справі перенесено на 24 червня. За нашими даними, в цей період головуюча суддя Олена Яценко знаходитиметься у відпустці.

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