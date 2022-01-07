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ДБР спростовує арешт активів "Прямого" та "5 каналу" у справі Порошенка

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Київ, П'ятниця 07 січня 2022 12:53
ДБР спростовує арешт активів "Прямого" та "5 каналу" у справі Порошенка Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" і "5 канал" в рамках справи щодо колишнього президента Петра Порошенка не відповідає дійсності. Печерський райсуд Києва заарештував тільки майно, яке належить йому на підставі даних реєстрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що інформація про арешт активів "Прямого" і "5 каналу", які з 2021 року належать медіахолдингу "Вільні медіа", є неправдивою.

"...арешт на корпоративні права на зазначені канали та їх активи не накладався. Підкреслюємо, що у зв'язку з прийняттям судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося", - йдеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно з реєстрами є Порошенко.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва заарештував все майно Порошенка у справі про державну зраду та пособництво терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Після цього його захист поширив інформацію про те, що нібито були арештовані активи двох телеканалів.

Подробиці цієї справи читайте в матеріалі "Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і причому тут Медведчук".

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Петро Порошенко 5 канал держзрада
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