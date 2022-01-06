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"При опорі - знищення". У МВС Казахстану заявили про понад 2 000 затриманих, про жертви мовчать

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Казахстан, Четвер 06 січня 2022 19:25
"При опорі - знищення". У МВС Казахстану заявили про понад 2 000 затриманих, про жертви мовчать Фото: протести в Казахстані тривають (t me ressentiment channel)
Автор: Ирина Гамерская

У Мінстерстві внутрішніх справ Казахстану заявили про затримання 2 298 учасників протестів, які тривають в країні вже п'ятий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.kz.

Також, за даними МВС, в ході протистоянь з учасниками протестів в Казахстані загинули 18 співробітників силових структур, а 748 співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Нацгвардії постраждали. При цьому про жертв і постраждалих серед протестувальників не повідомляється.

Крім того, повідомляється, що найбільш складна ситуація в Алмати, де триває контртерористична операція.

Як повідомляє з посиланням на МВС місцеве видання ORDA, в регіонах Казахстану посилено патрулювання, виставлені блокпости.

"Ведуться затримання порушників правопорядку, встановлення та затримання злочинців. У разі збройного опору вимогам скласти зброю - їх знищують",- повідомили в МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході "зачистки" Алмати силовики відкривають вогонь по беззбройних.

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