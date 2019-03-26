ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд не задовольнив позов до президента щодо відсутності повноважень по зверненню про Томос

Новини » Політика    26.03.2019 - 23:01
Суд не задовольнив позов до президента щодо відсутності повноважень по зверненню про Томос
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ОАСК завершив розгляд справи про компетенцію глави держави втручатися у діяльність церкви

Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом до президента України щодо встановлення  відсутності повноважень глави держави  втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій, зокрема, шляхом підписання та направлення звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Так, розглянувши матеріали справи, суд відмовив у задоволенні позову.

Зазначимо, рішення набирає законної сили в строки і у порядку, передбаченому ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коментуючи позов проти президента щодо звернення до Вселенського патріархату для отримання автокефалії УПЦ, у прес-службі заявили що це питання відповідає національним інтересам.

Зазначалося, що питання надання Томосу для Української православної церкви (УПЦ) є питанням національної безпеки.

РБК-Україна писало, що "Неурядова організація верховенство права" проти президента України Петра Порошенка подала позов в суд за те, що він звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія для надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. 

Екс-главі Апеляційного суду Криму Чорнобуку продовжили арешт до кінця травня Вишинському продовжили арешт
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України СудТомосискПорошенко Петро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся