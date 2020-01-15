Суд видалив прокурорів у справі Майдану, а в Іспанії стався потужний вибух: новини за 14 січня

Колаж РБК-Україна

Новим прокурорам у справі Майдану заявили відвід, в Італії судитимуть сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, в Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 14 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Суд видалив призначених Рябошапкою прокурорів справи Майдану

Святошинський районний суд Києва задовольнив відведення групі прокурорів у справі про розстріл 48 активістів Майдану. Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передає РБК-України.

Він задовольнив відвід, заявлений стороною потерпілих. Потерпілі вважають, що 28 грудня генпрокурор Руслан Рябошапка спеціально замінив групу прокурорів у процесі на більш лояльних і готових підтримати обмін 5 беркутівців.

В Італії будуть судити сина Азарова за відмивання хабара від Клюєва

Суд Мілана буде розглядати справу Олексія Азарова, сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який підозрюється у відмиванні хабара за призначення Андрія Клюєва віце-прем'єром.

Повідомляється, що прокуратура Мілана направила до суду справу Олексія Азарова. Обвинувачення наполягає, що він вимагав хабар у розмірі майже 18 млн доларів. Ці гроші згодом були відмиті через фіктивну італійську компанію, яка купила дві розкішні вілли на Сардинії та в районі Гольфо-ді-Маринелла в 2012 і 2013 роках.

У Зеленського не виключають версію навмисної атаки на літак МАУ

Помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ навмисно. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник президента України Андрій Єрмак.

За його словами, перед відправленням українських експертів до Ірану розглядалося кілька причин катастрофи, проте версія ракетного удару була однією з основних.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в вбивство ветерана АТО Аміни Окуєвої Ігорю Редькіну. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суддя задовольнила клопотання прокуратури про утримання під вартою без альтернативи внесення застави підозрюваного Редькіна на 60 діб до 11 березня 2020 року.

Мати Аміни Окуєвої зробила заяву з приводу арешту підозрюваних.

В Іспанії стався потужний вибух на нафтохімічному заводі

В іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі.

В результаті вибуху загинув один чоловік, як мінімум вісім осіб отримали поранення. Місцева влада заперечує викид у повітря токсичних речовин. При цьому причини вибуху і можливі наслідки для заводу досі невідомі.

У Раді влаштували "парад брендів" (фото)

У Верховній Раді помітили народних депутатів з модними дорогими аксесуарами, які політики "вигуляли" на засіданні 14 січня. В об'єктив фотографів потрапили розкішні чоловічі годинники і жіночі сумочки відомих брендів, ціна яких варіюється від десятків прожиткових мінімумів до квартири в Києві (фото).