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Суд над Трампом пройдет в разгар президентской кампании

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Федеральный судья, который рассматривает дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года.

Об этом сказано в постановлении суда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно постановлению окружного судьи США Эйлин Кэннон, судебный процесс над Трампом состоится менее чем за полгода до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Как отмечает Reuters, сейчас Трамп является главным потенциальным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.

Прокуроры просили назначить судебное разбирательство в декабре, а сторона защиты заверяла, что необходимости назначать дату пока нет.

При этом изначально судебное разбирательство было назначено на 14 августа, но как защита, так и обвинение выступили против, поскольку им требовалось больше времени на подготовку.

Дело о секретных документах

Напомним, 9 июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил у себя засекреченные документы, которые он унес из Белого дома.

Еще в августе прошлого года в его имении Мар-а-Лаго правоохранители обнаружили ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСуд