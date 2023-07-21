Суд над Трампом пройде у розпал президентської кампанії

Згідно з постановою окружного судді США Ейлін Кеннон, судовий процес над Трампом відбудеться менш ніж за півроку до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді 2024 року.

Як зазначає Reuters, зараз Трамп є головним потенційним кандидатом від республіканців на майбутніх виборах.

Прокурори просили призначити судовий розгляд у грудні, а сторона захисту запевняла, що потреби призначати дату поки немає.

При цьому спочатку судовий розгляд був призначений на 14 серпня, але як захист, так і звинувачення виступили проти, оскільки їм потрібно більше часу на підготовку.

Справа про секретні документи

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів з грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.