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Суд над Трампом пройде у розпал президентської кампанії

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Федеральний суддя, який розглядає справу про неналежне поводження колишнього президента США Дональда Трампа з секретними документами, призначив судовий розгляд на 20 травня 2024 року.

Про це сказано в постанові суду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з постановою окружного судді США Ейлін Кеннон, судовий процес над Трампом відбудеться менш ніж за півроку до президентських виборів у США, які пройдуть у листопаді 2024 року.

Як зазначає Reuters, зараз Трамп є головним потенційним кандидатом від республіканців на майбутніх виборах.

Прокурори просили призначити судовий розгляд у грудні, а сторона захисту запевняла, що потреби призначати дату поки немає.

При цьому спочатку судовий розгляд був призначений на 14 серпня, але як захист, так і звинувачення виступили проти, оскільки їм потрібно більше часу на підготовку.

Справа про секретні документи

Нагадаємо, 9 червня Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Ще у серпні минулого року в його маєтку Мар-а-Лаго правоохоронці виявили низку документів з грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампСуд