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У Грузії обрали нового спікера парламенту

Новини » Політика    25.06.2019 - 16:11
У Грузії обрали нового спікера парламенту
Фото: Арчіл Талаквадзе (reginfo.ge)

Ним став депутат з правлячої партії "Грузинська мрія"

У зв'язку зі звільненням Іраклія Кобахідзе через акції протесту у Тбілісі посаду спікера парламенту Грузії зайняв  Арчіл Талаквадзе з партії "Грузинська мрія". Про це повідомляє телеканал "Руставі 2".

За інформацією телеканалу, рішення щодо заміщення нової посади  Арчілом Талаквадзе  на пленарному засіданні було одноголосне, він отримав 94 голоси.

Пленарне засідання пройшло провокативно, опозиція розгнівалася через слова депутата правлячої партії Грузії Мамукі Мдінарадзе, який звинуватив їх у організації провокацій 20 червня.

Як писало РБК-Україна, у Грузії проходять акції протестів, демонстранти вимагали проведення дострокових парламентських виборів, а також відставки очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії та глави Служби держбезпеки.

Нагадаємо, у Грузії усунули з посади 10 поліцейських за ймовірну участь у розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.

Зазначимо також, Генеральна прокуратура країни повідомила, що порушила справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів і попросила громадськість надати свідчення можливих порушень.

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