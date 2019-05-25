Суд у США заблокував будівництво частини стіни на кордоні з Мексикою

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Мова йде про дві ділянки стіни - 78 км в штаті Нью-Мексико і 8 км в Арізоні

Окружний суд заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених у результаті того, що американський президент Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Мова йде про дві ділянки стіни - 78 км в штаті Нью-Мексико і 8 км в Арізоні. У своєму рішенні суддя зазначив, що абсолютний контроль Конгресу США над видатками бюджету не є помилкою існуючої в країні системи навіть у тих випадках, коли йде врозріз з бажаннями виконавчої влади.

У той же час суддя відхилив клопотання від представників 20 штатів, які вимагали скасувати виділення фінансування на будівництво стіни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір звернутися до Конгресу США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що у 1,5 рази більше від суми, яку він просив направити в цьому році.

Так, наприкінці лютого глава США закликав республіканців у Сенаті не підтримувати резолюцію демократів, яка забороняє ініційоване ним залучення нецільових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому президент США звинуватив представників демократичної партії в Конгресі в небажанні підтримати рекомендації фахівців щодо стіни на кордоні з Мексикою.