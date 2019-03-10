Трамп має намір запросити в 1,5 рази більше грошей на будівництво стіни, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

У Білому домі впевнені, що може початися нова битва за бюджет

Президент США Дональд Трамп має намір у понеділок звернутися до Конгресу США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що у 1,5 рази більше від суми, яку він просив направити в цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Reuters.

Повідомляється, що дана сума на 50,8% більше від суми, яка була запитана президентом США в 2019 році і в 6 разів більше за ту, яку Конгрес був готовий виділити на будівництво стіни.

В агентстві вважають, що малоймовірно того, що Конгрес, в якому більшість представників Демократичної партії США, погодитися з вимогою президента, який є представником Республіканської партії США.

В той же час економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу впевнений, що буде нова битва за бюджет.

" Він збирається залишитися зі своєю стіною, і він збирається залишитися з темою безпеки кордону. Я думаю, що це важливо", - заявив Кудлоу.