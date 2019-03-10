Трамп має намір запросити в 1,5 рази більше грошей на будівництво стіни, - Reuters

У Білому домі впевнені, що може початися нова битва за бюджет
Президент США Дональд Трамп має намір у понеділок звернутися до Конгресу США з проханням виділити в 2020 фінансовому році додаткові 8,6 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, що у 1,5 рази більше від суми, яку він просив направити в цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Reuters.
Повідомляється, що дана сума на 50,8% більше від суми, яка була запитана президентом США в 2019 році і в 6 разів більше за ту, яку Конгрес був готовий виділити на будівництво стіни.
В агентстві вважають, що малоймовірно того, що Конгрес, в якому більшість представників Демократичної партії США, погодитися з вимогою президента, який є представником Республіканської партії США.
В той же час економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу впевнений, що буде нова битва за бюджет.
"Він збирається залишитися зі своєю стіною, і він збирається залишитися з темою безпеки кордону. Я думаю, що це важливо", - заявив Кудлоу.
Нагадаємо, Трамп прокоментував інформацію про відновлення ядерного полігону КНДР. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде дуже розчарований на чолі Північної Кореї Кім Чен Ине, якщо інформація про відновлення ракетного полігону в КНДР підтвердиться.