Трамп заявив, що демократи не прагнуть безпеки на кордонах

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп звинуватив демократів у небажанні добитися безпеки

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників демократичної партії в Конгресі в небажанні підтримати рекомендації фахівців щодо стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Дональд Трамп вважає, що демократи не прагнуть безпеки.

"Демократи, здається, просто не прагнуть безпеки на кордонах. Вони перечать рекомендаціям прикордонників", - написав президент.

Президент Трамп додав, що стіна буде побудована.

"Стіна буде побудована так чи інакше!", - зазначив Трамп.

The Democrats just don’t seem to want Border Security. They are fighting Border Agents recommendations. If you believe news reports, they are not offering much for the Wall. They look to be making this a campaign issue. The Wall will get built one way or the other! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про підписання нової торгової угоди з Мексикою.

За його словами, ця угода на мільярд доларів на рік вигідніше старої угоди NAFTA (угода про північноамериканську зону вільної торгівлі).

Як писало РБК-Україна, 30 листопада 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.