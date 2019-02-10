ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що демократи не прагнуть безпеки на кордонах

Новини » Політика    10.02.2019 - 06:19
Трамп заявив, що демократи не прагнуть безпеки на кордонах
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп звинуватив демократів у небажанні добитися безпеки

Президент США Дональд Трамп звинуватив представників демократичної партії в Конгресі в небажанні підтримати рекомендації фахівців щодо стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Дональд Трамп вважає, що демократи не прагнуть безпеки.

"Демократи, здається, просто не прагнуть безпеки на кордонах. Вони перечать рекомендаціям прикордонників", - написав президент.

Президент Трамп додав, що стіна буде побудована.

"Стіна буде побудована так чи інакше!", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  Дональд Трамп заявив про підписання нової торгової угоди з Мексикою.

За його словами, ця угода на мільярд доларів на рік вигідніше старої угоди NAFTA (угода про північноамериканську зону вільної торгівлі).

Як писало РБК-Україна, 30 листопада 2018 року президенти США і Мексики Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто і глава уряду Канади Джастін Трюдо на полях саміту "великої двадцятки" в Аргентині підписали нову торговельну угоду.

США мають намір знизити вплив РФ і Китаю у Східній Європі Помпео доповів Конгресу про хід розслідування вбивства Хашкаджи
Новини України Сполучені Штати АмерикиСтенаМексикаДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся