Трамп закликав республіканців у Сенаті не відступати від його указу про НС

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп закликав їх не потрапити у "пастку" демократів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав республіканців у Сенаті не підтримувати резолюцію демократів, яка забороняє ініційоване ним залучення нецільових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Зокрема, Трамп закликав їх не потрапити у "пастку" демократів.

"Сподіваюся, наші чудові республіканські сенатори не звернуть на стежку слабкої й неефективної прикордонної безпеки. Без міцних кордонів ми не матимемо країни - і виборці нас підтримують. Будьте сильними й розумними, не потрапляйте в "пастку" демократів щодо відкритих кордонів і злочинності!" - написав президент США.

Нагадаємо, 23 лютого Трамп заявив, що скористається правом вето, якщо палата представників Конгресу США проголосує проти введення у країні режиму надзвичайного стану для фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Як писало РБК-Україна раніше, демократи Палати представників Конгресу анонсували подачу резолюції, спрямованої на блокування оголошення Трампом надзвичайного стану на південно-західному кордоні.

Так, 15 лютого президент США Дональд Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США на південному кордоні країни. Це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.