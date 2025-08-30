Суд США признал незаконными таможенные тарифы Трампа, но они пока действуют

Судебная коллегия большинством голосов (7 против 4) постановила, что администрация Трампа превысила полномочия, введя глобальные тарифы на основе закона о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года.

Суд подчеркнул, что закон не предоставляет президенту прямого права вводить пошлины или налоги.

Как пишет Sky News, суд отменил часть предыдущего решения, которая предусматривала немедленную отмену тарифов. То есть администрация Трампа получила время, чтобы подать апелляцию в Верховный суд США.

Реакция Трампа

Сам президент США в Truth Social назвал "ошибочным" решение Апелляционного суда. Трамп заявил, что все введенные им тарифы останутся в силе.

Он подчеркнул, что если введенные тарифы когда-нибудь исчезнут, то "это будет полной катастрофой для страны".

"Это сделает нас финансово слабыми, а мы должны быть сильными. США больше не будут терпеть огромных торговых дефицитов и несправедливых тарифов и нетарифных торговых барьеров, введенных другими странами, друзьями или врагами, которые подрывают наших производителей, фермеров и всех остальных. Если это решение оставить в силе, оно буквально уничтожит США", - написал Трамп.