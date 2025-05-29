Суд США признал незаконными большинство глобальных тарифов Трампа

Соответствующее решение единогласно приняла коллегия из трех судей Суда международной торговли США на Манхэттене в среду.

По судейскому вердикту, администрации Трампа дали 10 дней на "выполнение" распоряжения. Вместе с тем не было предоставлено никаких конкретных указаний относительно шагов, которые она должна предпринять для отмены тарифов.

О каких тарифах идет речь

Распоряжение касается глобального фиксированного тарифа Трампа, повышенных ставок для Китая и других стран, а также связанных с фентанилом пошлин для Китая, Канады и Мексики.

То есть судьи назвали недействительными указы Трампа, в частности, о введении 25% пошлины на товары из Мексики и Канады, 20% тарифы на китайский импорт, 10% пошлины на импорт всех торговых партнеров Штатов, были отменены "взаимные" пошлины от 20% до 50% на продукцию из 90 стран.

Отмечается, что другие тарифы, установленные различными полномочиями, такие как так называемые сборы по "Разделу 232" и "Разделу 301", остаются неизменными (они включают тарифы на сталь, алюминий и автомобили).

Минфин США подал апелляцию

Министерство юстиции США уже подало апелляцию в Апелляционный суд Федерального округа Штатов.

Как обращают внимание западные СМИ, Верховный суд США может иметь "последнее слово" в деле о высоких ставках, которое может повлиять на триллионы долларов в мировой торговле.

Сейчас постановление блокирует тарифы, если не будет решения от апелляционного суда с разрешением администрации Трампа восстановить пошлины во время судебного разбирательства.

Реакция рынка

Фьючерсы на фондовые индексы США подскочили после такого решения суда, контракты на индекс Nasdaq 100 выросли на 2,1%.

Также Bloomberg пишет, что доллар укрепился, а иена - упала.

Детали о судейском разбирательстве

Западные СМИ называют такое решение американской Фемиды "одной из крупнейших неудач в суде для Трампа на фоне волны судебных исков по указам, которые проверяют границы президентской власти".

Судьи отклонили аргумент правительства Штатов о том, что Трамп имел полномочия в одностороннем порядке вводить тарифы в соответствии с законом, направленным на финансовые операции во время чрезвычайных ситуаций в стране.

Вердикт был так называемым "суммарным решением", что означало окончательную победу истцов в суде низшей инстанции без необходимости судебного разбирательства, обращает внимание Bloomberg.

"Чрезвычайные экономические полномочия" Трампа

Исполнительные указы Трампа ссылались на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях в США, чтобы оправдать введение масштабных глобальных тарифов.

Данный закон предоставляет американскому президенту полномочия по различным финансовым операциям во время определенных чрезвычайных ситуаций, обычно с санкциями.

Напомним, что Трамп назвал торговый дефицит США и торговлю наркотиками на границе США - чрезвычайными ситуациями в стране, которые позволили ему применить закон.

Объяснение тарифов как метод давления

Между тем судьи заявили, что во время слушаний адвокаты Трампа заявили, что намерение заключалось в том, чтобы "давить" на другие страны, чтобы они заключили лучшие соглашения.

"Аргумент правительства по "давлению" фактически признает, что прямое влияние тарифов на конкретную страну заключается в том, чтобы просто обременить страны, на которые они направлены", - написала группа, в состав которой входят один судья, назначенный Трампом, один судья, назначенный Бараком Обамой и один - Рональдом Рейганом.

Представитель Белого дома Куш Десаи, реагируя на вердикт, заявил, что "неизбранные судьи не должны решать, как должным образом действовать в чрезвычайной ситуации".

Судейский вердикт

В конце концов коллегия судей пришла к выводу, что первоначальный исполнительный указ Трампа, который объявил глобальные пошлины, и последующий приказ о дополнительных сборах с стран, которые приняли ответные меры - превышали полномочия президента США по закону о чрезвычайных ситуациях.

Третье исполнительное распоряжение, которое накладывает пошлины на Мексику и Канаду из-за обеспокоенности торговлей наркотиками, суд признал незаконным, поскольку "эти сборы в конечном итоге не направлены на решение проблемы торговли наркотиками", передает Bloomberg.