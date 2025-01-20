Штурм Капитолия, суды и хамство. Топ-скандалы с участием Трампа

Новый президент США Дональд Трамп не раз шокировал общественность своими заявлениями и попадал в многочисленные скандалы самого разного рода: от обвинений в изнасиловании до конспирологических теорий.

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Трамп и секс-скандалы

Сторми Дэниэлс

Один из самых громких скандалов, связанных с личной жизнью Дональда Трампа, грянул в 2016 году, незадолго до старта президентских выборов в США. Сама же ситуация произошла еще в 2006 году. По словам порноактрисы Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд), тогда она познакомилась с Трампом на благотворительном турнире по гольфу, который проходил в курортной зоне на стыке штатов Калифорния и Небраска.

Трамп, как утверждает актриса, пригласил ее на ужин и она пришла к нему в отельный номер. "Он растянулся на диване, смотрел телевизор, надеты на нем были пижамные штаны", – говорит Дэниэлс в интервью изданию In Touch Weekly. Там же в номере они якобы занялись сексом.

Сторми Дениэлс (фото: Getty Images)

Сам Трамп категорически отрицает всю эту историю. Когда она всплыла, он неоднократно заявлял, что это "фейк ньюз" и "охота на ведьм". В свою очередь, Дэниэлс заявляла, что ей неоднократно угрожали и призывали "оставить Трампа в покое". В 2018 году газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой сообщалось, что за два года до этого – как раз во время президентских выборов – Сторми Дэниэлс получила от адвоката Трампа Майкла Коэна 130 тысяч долларов. В материале сообщалось, что сумма является частью достигнутого соглашения о молчании – распространенная в США и вполне легальная практика.

Позже стало известно, что Трамп возместил Коэну потраченную сумму и документально оформил эту операцию как выплату за "судебные издержки". А вот эта манипуляция уже является незаконной – прокуратура Нью-Йорка заявила, что рассматривает этот факт как подлог или фальсификацию, что является уголовным преступлением.

В мае 2024 года, после долгих судебных разбирательств, Трамп был признан виновным по этому делу. Оглашение наказание несколько раз откладывалось, в итоге его перенесли на 10 января нынешнего года – за 10 дней до инаугурации.

Судья присудил Трампу "безусловное освобождение" и пожелал удачи на втором президентском сроке. Он также добавил, что вынесенный приговор станет "единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране". Таким образом, Трамп все же остался в статусе преступника (единственный такой случай с президентами США), но фактического наказания не понес, по сути – благодаря своей победе на выборах.

Это уголовное дело, открытое против Трампа, пока стало единственным, дошедшим до приговора.

Джин Кэрролл

Американская колумнистка Джин Кэрролл в 2019 году опубликовала книгу, в которой рассказала, что в 1996 году Дональд Трамп ее изнасиловал. По ее словам, они познакомились в универмаге и Трамп попросил ее примерить нижнее белье, которое собирался купить другой женщине. Она согласилась, после чего он, по ее утверждению, набросился на нее прямо в примерочной. Также она отметила, что сохранила платье, которое было на ней в тот день.

Всего Кэрролл выдвинула против Трампа два иска – обвинение в изнасиловании и клевете. Трамп ожидаемо отрицал факт произошедшего и назвал судебный процесс "направляемой Байденом охотой на ведьм, нацеленной на меня и Республиканскую партию".

В мае 2023 года присяжные признали Трампа виновным, но не в изнасиловании, а в сексуальных домогательствах, за что ему присудили выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов моральной компенсации. Сам Трамп заявил, что будет подавать апелляцию на принятый судом вердикт.

Джин Кэрролл (фото: Getty Images)

Второй иск касался клеветы. Судья Льюис Каплан лично выбирал присяжных, задавая им вопросы как о какой-либо принадлежности к политическим силам, так и вопросы о том, верят ли они в теории заговора. В итоге судья выбрал девять присяжных, которые заседали в суде анонимно.

В январе 2024 года, в разгар президентской кампании Трамп сделал перерыв, чтобы принять участие в судебном процессе. 26 января присяжные вынесли вердикт, согласно которому Дональд Трамп виновен в клевете и должен выплатить Кэрролл всего 83,3 млн долларов – 11 млн за репутационный ущерб, 7,3 млн за эмоциональный, а также 65 млн штрафа, которые адвокаты Кэрролл просили назначить, чтобы заставить Трампа прекратить нападки на женщину.

Трамп назвал вердикт "смешным", пообещал подать апелляцию и заявил, что судебная система в США превратилась в инструмент политического давления.

Трамп и политика

Штурм Капитолия

Днем 6 января 2021 года, за две недели до окончания своих президентских полномочий, Трамп выступил на митинге "Спасение Америки" в Вашингтоне. Из-за поражения на выборах риторика Трампа была довольно агрессивной. В этот же день сторонники Трампа двинулись к Капитолию, где как раз собрались на заседание обе палаты Конгресса, чтобы окончательно утвердить победу Джо Байдена.

Сторонникам Трампа удалось ворваться в здание Капитолия, поэтому заседание Конгресса прервали, а часть законодателей эвакуировали. В ходе штурма погибли несколько людей, а самому зданию был нанесен значительный ущерб.

Пока шло нападение на Капитолий, Трамп выступил в социальных сетях с призывами к своим сторонникам. Сначала он якобы был доволен тем, что происходит. Потом, после давления со стороны как политических союзников, так и оппонентов, он призвал своих сторонников не трогать полицию и вести себя мирно, но прямо не говорил о прекращении штурма.

Несмотря на попытки отменить подсчет голосов и подорвать легитимность самих выборов, на следующий день после штурма Капитолия, официальный представитель Трампа Дэн Скавино выступил с обращением, заявив, что 20 января, во время инаугурации его команда мирно передаст власть.

Штурм Капитолия (фото: Getty Images)

Комитет Конгресса США, расследующий штурм 6 января, пришел к выводу, что Трампу можно выдвинуть ряд обвинений. Хотя технически он не призывал своих сторонников врываться в здание Капитолия, в его словах многие увидели подстрекательство, провокацию и призыв к радикальным действиям. По мнению членов Комитета, Трампа можно обвинить не только в подстрекательстве, но и в препятствовании проведению расследования, сговоре с целью дачи ложных показаний и сговоре против федерального правительства США.

Сам Конгресс не может предъявить Трампу обвинений, это может сделать только Министерство юстиции. В 2023 году ведомство это сделало, на что Трамп заявил, что он охраняется иммунитетом.

Вмешательство в выборы

Вся эта история является лишь частью большого расследования о вмешательстве Трампа в выборы. 14 января этого года, за несколько дней до инаугурации, стало известно, что Трамп, скорее всего, был бы осужден за вмешательство в выборы, если бы снова не стал президентом США. Об этом идет речь в докладе специального прокурора США Джека Смита.

После того как Трамп проиграл выборы в 2020 году, он отказался признать их результаты и неоднократно заявлял, что подсчет голосов был сфальсифицирован.

Помимо штурма Капитолия, команда Трампа предпринимала многочисленные попытки отменить результаты выборов. Республиканцы подавали судебные иски, требовали от Минюста США проверить каждое заявление о фальсификации, даже если оно ничем не подкреплялось. По словам свидетелей, Трамп давил на тогдашнего вице-президента Майка Пенса с требованием отменить результаты подсчета голосов в тех штатах, которые проголосовали против него.

В ответ на все это Трамп уже в ходе своей предвыборной кампании 2024 года заявил, что имел полное право вмешиваться в результаты выборов 2020 года. Уже в январе 2025-го из-за политики Минюста о запрете судебного преследования действующего президента, с Трампа были сняты все обвинения.

Трамп и скандальные заявления

"Гитлер сделал несколько хороших вещей"

В разгар прошлогодней предвыборной гонки бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что Дональд Трамп неоднократно хвалил лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В серии интервью Келли утверждал, что Трамп вполне соответствует термину "фашист", поскольку восхищается диктаторами. "Если посмотреть на определение фашизма, то это ультраправая авторитарная, ультранационалистическая политическая идеология и движение, характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократией, милитаризмом, насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию", – отметил Келли.

По его словам, Трамп когда-то сказал ему фразу: "Гитлер сделал несколько хороших вещей" и неоднократно положительно отзывался о нацистском вожде. По его мнению, Трамп имеет крайне правые взгляды, авторитарный и "подпадает под общее определение фашиста".

"Он безусловно единственный президент, который отвергает то, в чем заключается суть Америки и что делает Америку Америкой, с точки зрения Конституции, ценностей, того, как мы смотрим на все, включая семью и правительство", – утверждал Келли.

Сам Трамп не стал реагировать на это заявление, за него это сделал его представитель Стивен Чунг. Он отметил, что Келли "полностью опозорился, придумав эти разоблаченные истории".

"Я хорошо ладил с Путиным"

Трамп постоянно попадал в скандалы и со своими публичными выступлениями. Например, относительно Путина и войны в Украине. За два дня до полномасштабного вторжения – 22 февраля 2022 года Трамп, общаясь с консервативными радиоведущими Клеем Трэвисом и Баком Секстоном, сделал одно из своих самых одиозных заявлений. Когда речь зашла о том, что Россия признает "независимость" временно оккупированных территорий, так называемых "ДНР" и "ЛНР", Трамп заявил:

"Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. Теперь он говорит, что она "независимая". До чего же умно, говорю я себе… И он войдет туда как миротворец. Это самые мощные миротворческие силы. Очень сообразительный парень. Я его знаю очень хорошо".

Трамп и Путин (фото: Getty Images)

В июле 2022 года Трамп в общении с теми же ведущими заявил, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения, если бы отказалась от Крыма и вступления в НАТО. "А теперь я не думаю, что Путин хочет заключать сделку. Я думаю, теперь это сделать намного сложнее. Он всех там бомбит. Ну, то есть, он захватит там все", – сказал президент США.

Еще позже Трамп говорил, что в контексте войны с Украиной с Путиным есть о чем договариваться. И если бы он был президентом, а не Байден, он бы мог бы позволить Путину "что-то поглотить". "Есть определенные районы в Украине русскоязычные. Серьезно, там есть о чем договариваться", – говорил Трамп.

В выступлениях Трампа на протяжении многих последних месяцев рефреном звучит тезис о том, что при его президентстве Россия никогда бы не решилась на вторжение в Украину.

За время в политике Трамп регулярно отмечался комплиментарными высказываниями в адрес различных диктаторов, например северокорейского вождя Ким Чен Ына.

"Обама родился не в США"

Президент США, согласно Конституции, может стать только человек, рожденный в США. Трамп неоднократно использовал эту норму, разгоняя конспирологические теории против своих оппонентов. Самой громкой стала история с его предшественником Бараком Обамой. Трамп поддерживал конспирологов, которые утверждали, что Обама на самом деле родился не на Гавайях, а в Кении, а его сертификат о рождении был сфальсифицирован.

Сходные ложные теории Трамп распространял и против своих оппонентов на праймериз: в 2016 году – против Теда Круза, в 2024-ом – против Никки Хейли.

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Полный список скандальных высказываний Трампа едва ли возможно составить даже теоретически. К примеру, он называл "сукиными детьми" спортсменов, которые становились на одно колено перед началом соревнований, в знак протеста против расовой несправедливости. А вдове погибшего в бою американского солдата он заявил, что ее муж "знал, на что подписывался", когда шел в армию.

А в целом за четыре года своего первого правления Дональд Трамп сделал около 30 тысяч различных не просто громких, а попросту ложных заявлений, фейков и диффамации, отмечают фактчекеры из The Washington Post.