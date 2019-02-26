Суд у США переніс дату винесення вироку Манафорту

Причину перенесення слухання суддя не назвав

вынесение приговора руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что суд в штате Вирджиния вынесет приговор Манафорту 8 марта. До этого, в конце января, суд также отложил оглашение приговора. Оно должно было состояться 8 февраля. Согласно постановлению, причина тогда заключалась в том, что одновременно дело против Манафорта рассматривается также в суде Вашингтона.

Отметим, спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, попросил суд учесть тяжесть преступлений Пола Манафорта при оглашении ему приговора. Мюллер рекомендовал от 19 до 24 лет заключения для экс-главы предвыборной кампании президента США Пола Манафорта за финансовые преступления.

РБК-Украина писало, что жюри присяжных в судебном процессе в единогласно признало виновным бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа и политтехнолога Виктора Януковича. Присяжные решили доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два нарушения банковского законодательства и одно о скрытии зарубежных счетов.