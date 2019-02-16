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Мюллер рекомендував для Манафорта до 24 років ув'язнення

Новини » Політика    16.02.2019 - 06:13
Мюллер рекомендував для Манафорта до 24 років ув'язнення
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/NBC News)

Прокурори стверджують, що Манафорт не здійснював свої злочини через необхідність або труднощі

Спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув'язнення для екс-глави передвиборчої кампанії президента США Пола Манафорта за фінансові злочини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, державне обвинувачення заявило, що Манафорт більше 10 років вів себе так, як ніби він ставить себе вище закону.

"Спеціальний радник Роберт Мюллер рекомендував Полу Манафорту відбути від 19 до 24 років в'язниці після того, як суд присяжних засудив його в минулому році за податкові і банківські махінації, вимагаючи особливо суворого вироку для 69-річного колишнього голови президентської кампанії Трампа", - йдеться у повідомленні.

За словами прокурорів, Манафорт не здійснював свої злочини через необхідність або труднощі. Він був добре освічений, професійно успішний і фінансово забезпечений. Проте він обдурив Казначейство США і громадськість більш ніж на 6 мільйонів доларів в той час, коли у нього були значні ресурси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд США постановив, що екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт усвідомлено давав неправдиві свідчення ФБР і спецпрокурору Роберту Мюллеру.

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