Суд визнав, що Манафорт давав неправдиві свідчення Мюллеру

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Манафорт порушив умови угоди зі слідством

Суд США постановив, що екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт усвідомлено давав неправдиві свідчення ФБР і спецпрокурору Роберту Мюллеру. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Манафорт давав неправдиві свідчення про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником. Водночас суду не вдалося довести, що Манафорт цілеспрямовано, перешкоджаючи правосуддю, збрехав щодо ролі Килимника.

Відзначимо, у США прокурори стверджують, що Пол Манафорт працював над політичними питаннями в Україні в 2018 році вже після звинувачень, пред'явлених йому в ході розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Манафорт, разом з Костянтином Килимником, своїм помічником, неодноразово обговорювали "мирний план" для України, в тому числі під час однієї зустрічі в серпні 2016 року, коли Манафорт був головою передвиборної кампанії Трампа. Вони зустрічалися, щоб обговорити військових дій в Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Манафорту можуть пред'явити нові звинувачення. Колишнього голову передвиборного штабу Дональда Трампа Сповнена Манафорта можуть звинуватити в дачі неправдивих свідчень після того, як він погодився співпрацювати зі слідством.