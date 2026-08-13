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Главная » Жизнь » Общество

Суд по делу "Роттердам+" указал на интересный момент по позиции обвинения

16:10 13.08.2026 Чт
2 мин
ВАКС считает, что прокуратура четко не определила, какие действия обвиняемых считает противоправными по делу "Роттердам+"
aimg Юлия Бойко
Суд по делу "Роттердам+" указал на интересный момент по позиции обвинения Стало известно об интересном моменте по делу "Роттердам+" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Высший антикоррупционный суд при рассмотрении дела "Роттердам+" обратил внимание, что с позиции прокуратуры не в полной мере понятно, какие действия обвиняемых она считает противоправными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила мониторинговая миссия IAC ISHR по итогам заседания 29 июля.

Как отмечают наблюдатели, в ходе исследования письменных доказательств суд задал стороне обвинения ряд уточняющих вопросов. Суд также указал, что отдельные действия, которые ранее прокурор характеризовал как правомерные, на этом заседании получили другую правовую оценку.

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По заключению миссии, характер этих вопросов может свидетельствовать, что аргументы прокуратуры пока не устранили сомнения суда по определенности и последовательности обвинения и его соответствия стандарту доказывания "вне разумного сомнения".

"При наличии многочисленных неточностей, противоречий и потребности в постоянной процессуальной конкретизации обвинительной версии объективно возникает вопрос относительно того, насколько такое уголовное преследование отвечает требованиям правовой определенности и стандартам обоснованности обвинения", - говорится в отчете.

Сторона защиты, в свою очередь, расценила вопросы суда как фактически направленные на уточнение и конкретизацию обвинительной версии.

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По убеждению защитников, это может вызвать сомнения в объективности и независимости суда, поскольку способно помочь прокуратуре устранить недостатки ее правовой позиции. Суд в ответ отметил, что имеет право задавать уточняющие вопросы для выяснения фактических обстоятельств дела.

В миссии зафиксировали тенденцию постепенного роста недоверия защиты к процессуальной роли суда.

В то же время, эксперты отмечают, что имеющиеся материалы мониторинга пока не дают достаточных оснований говорить о нарушении принципа беспристрастности суда, однако эти обстоятельства требуют дальнейшей оценки. Производство рекомендовано для дальнейшего мониторинга.

Что известно о деле "Роттердам+"

Напомним, расследование дела "Роттердам+" продолжается с марта 2017 года. За это время прокуратура пять раз закрывала дело в связи с отсутствием состава преступления, но снова возобновляла расследование.

Так, в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии дела "Роттердам+". А уже в декабре того же года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела.

Ранее юристы уже обращали внимание, что в расследовании дела "Роттердам+" сохраняется ряд нарушений, вызывающих сомнения в объективности и прозрачности следствия.

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