ua en ru
Чт, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела "Роттердам+"

Четверг 14 декабря 2023 17:15
UA EN RU
Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела "Роттердам+" Фото: Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Апелляционная палата Высшего антиконституционного суда (ВАКС) 14 декабря удовлетворила ходатайство прокурора относительно отмены решения первой инстанции ВАКС по закрытию дела "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Коллегия судей Апелляционной палаты не приняла во внимание доказанность факта истечения максимально допустимых законом сроков досудебного расследования.

Со слов адвокатов стороны защиты, приходится констатировать, что в правоохранительной системе опять отсутствует правовая определенность. До этого дело закрывалось уже двумя разными прокурорами САП, различными судьями и коллегиями ВАКС, но затем неизменно открывалось главой САП или другими коллегиями ВАКС.

Таким образом, подготовительное заседание по делу будет продолжено в первой инстанции ВАКС.

Последний раз дело "Роттердам+" было закрыто 9 октября 2023 года решением Высшего антикоррупционного суда. Причиной такого решения стало истечение максимально возможных сроков досудебного расследования.

В целом расследование дела "Роттердам+" длиться более 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура и суд уже 4 раза закрывали дело и 4 раза возобновляли расследование.

Невиновность подозреваемых лиц по этому делу и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе государственными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антикоррупционный суд Роттердам+
NEWS
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
"Заморозка" войны в Украине грозит нападением России на страны НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год