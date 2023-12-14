Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела "Роттердам+"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Коллегия судей Апелляционной палаты не приняла во внимание доказанность факта истечения максимально допустимых законом сроков досудебного расследования.

Со слов адвокатов стороны защиты, приходится констатировать, что в правоохранительной системе опять отсутствует правовая определенность. До этого дело закрывалось уже двумя разными прокурорами САП, различными судьями и коллегиями ВАКС, но затем неизменно открывалось главой САП или другими коллегиями ВАКС.

Таким образом, подготовительное заседание по делу будет продолжено в первой инстанции ВАКС.

Последний раз дело "Роттердам+" было закрыто 9 октября 2023 года решением Высшего антикоррупционного суда. Причиной такого решения стало истечение максимально возможных сроков досудебного расследования.

В целом расследование дела "Роттердам+" длиться более 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура и суд уже 4 раза закрывали дело и 4 раза возобновляли расследование.

Невиновность подозреваемых лиц по этому делу и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе государственными.