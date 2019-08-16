Суд зняв арешт з ПДВ-ліміту "Маддокс Україна"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше суд за клопотанням ГПУ заарештував ліміт ПДВ

Печерський районний суд Києва 18 липня за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував ліміт ПДВ компанії "Маддокс Україна", пізніше арешт був знятий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на enkorr.

Як повідомляється, після публікації новини про арешт в "Маддокс Україна" повідомили, що арешт з ліміту ПДВ був знятий судом напередодні, 8 серпня. Копія цієї ухвали в Реєстрі поки не оприлюднена.

Видання, з посиланням на ухвалу суду в Єдиному держреєстрі повідомляє, що арешт ініціювала Генеральна прокуратура України в рамках кримінального провадження від 2017 р. Розслідування було розпочато за фактом ухилення від сплати податків групою осіб за "оптово-роздрібної реалізації бензину та дизпалива за готівку". Загальну суму таких операцій з 2016 р. слідчі ГПУ оцінили в 3,139 млрд грн, з яких 523,3 млн грн ПДВ.

"Маддокс Україна" вперше згадується у відкритих матеріалах цього розслідування тільки в липні 2019 р. При цьому роль компанії в описаній слідчими схемі не розкривається.

"З метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів організована діяльність ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ "БК Фрост", "Дексиона груп", "Киевнафта груп" ... "Маддокс Україна" ... (ще 20 юросіб)", - наводиться в рішенні суду позиція слідчих ГПУ.

Слідчі ГПУ стверджують, що вищезазначені компанії, включаючи "Маддокс Україна", нібито не ведуть реальної фінансово-господарської діяльності, оскільки "не мають найманих працівників, офісних та складських приміщень, виробничого обладнання, доходи у них отримували тільки директора, а головні бухгалтери на роботу не наймалися".

Через арешт ліміту ПДВ робота "Маддокс Україна" тимчасово була заблокована. За даними enkorr, на території України в різному митному режимі знаходиться до 30 тис. т ДП, що належать компанії.

В "Маддокс Україна" enkorr повідомили, що арешт накладено необґрунтовано і саме розслідування ГПУ відношення до діяльності компанії не має.

"Як це часто, на жаль, буває паливо продається одному контрагенту, той перепродує ще комусь і так далі по ланцюжку на якомусь етапі виникають проблеми", - повідомив представник компанії Максим Билинок.

ТОВ "Маддокс Україна" є дочірньою структурою швейцарського трейдера Maddox - другого найбільшого постачальника палива в Україну морським транспортом за підсумками минулого року. У 2018 р. Maddox S. A. продав в Україну близько 182 тис. т ДП і авіакеросину.

Безпосередньо українська "дочка" - "Маддокс Україна", з цього обсягу отримала приблизно 62 тис. т. Компанія є відомим учасником ринку, працюючи з декількох базисів по всій Україні.