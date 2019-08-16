Суд снял арест с НДС-лимита "Маддокс Украина"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее суд по ходатайству ГПУ арестовал лимит НДС

Печерский районный суд Киева 18 июля по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал лимит НДС компании "Маддокс Украина", позже арест был снят. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на enkorr.

Как сообщается, после публикации новости об аресте в "Маддокс Украина" сообщили, что арест с лимита НДС был снят судом накануне, 8 августа. Копия этого определения в Реестре пока не обнародована.

Издание, со ссылкой на определение суда в Едином госреестре сообщает, что арест инициировала Генеральная прокуратура Украины в рамках уголовного производства от 2017 г. Расследование было начато по факту уклонения от уплаты налогов группой лиц при "оптово-розничной реализации бензина и ДТ за наличные средства". Общую сумму таких операций с 2016 г. следователи ГПУ оценили в 3,139 млрд грн, из которых 523,3 млн грн НДС.

"Маддокс Украина" впервые упоминается в открытых материалах этого расследования только в июле 2019 г. При этом роль компании в описанной следователями схеме не раскрывается.

"С целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на безосновательное формирование налогового кредита по НДС путем документального оформления бестоварных операций по купле-продаже топливо-смазочных материалов организована деятельность ряда юридических лиц, а именно: ООО "БК Фрост", "Дексиона групп", "Киевнафта групп" … "Маддокс Украина" … (еще 20 юрлиц)", - приводится в решении суда позиция следователей ГПУ.

Следователи ГПУ утверждают, что вышеупомянутые компании, включая "Маддокс Украина", якобы не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку "не имеют наемных работников, офисных или складских помещений, производственного оборудования, доходы у них получали только директора, а главные бухгалтеры на работу не нанимались".

Из-за ареста лимита НДС работа "Маддокс Украина" временно была заблокирована. По данным enkorr, на территории Украины в разном таможенном режиме находится до 30 тыс. т ДТ, принадлежащих компании.

В "Маддокс Украина" enkorr сообщили, что арест наложен необоснованно и само расследование ГПУ отношения к деятельности компании не имеет.

"Как это часто, к сожалению, бывает топливо продается одному контрагенту, тот перепродает еще кому-то и так далее по цепочке на каком-то этапе возникают проблемы", - сообщил представитель компании Максим Билинок.

ООО "Маддокс Украина" является дочерней структурой швейцарского трейдера Maddox - второго крупнейшего поставщика топлива в Украину морским транспортом по итогам прошлого года. В 2018 г. Maddox S.A. продал в Украину около 182 тыс. т ДТ и авиакеросина.

Непосредственно украинская "дочка" - "Маддокс Украина", из этого объема получила примерно 62 тыс. т. Компания является известным участником рынка, работая с нескольких базисов по всей Украине.