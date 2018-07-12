Суд сьогодні розгляне питання про продовження арешту Савченко

Засідання у справі Савченко розпочнеться о 10:00 в Шевченківському районному суді

Шевченківський районний суд міста Києва сьогодні, 12 липня, розгляне клопотання про продовження строку тримання під вартою народного депутата Надії Савченко. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду на сторінці у Facebook.

Так, раніше повідомлялося, що розгляд призначено на 11 липня, однак, у зв’язку з неявкою захисників судове засідання було перенесено на 10:00 12 липня.

Зазначимо, 22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замах на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.

29 березня Апеляційний суд Києва розглянувши скаргу сторони захисту Савченко, залишив її під вартою до 20 травня 2018 року.

Так, Савченко інкримінують:

ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину),

ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ст. 112 (Посягання на державного чи громадського діяча);

ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт);

ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

22 травня 2018 Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту народного депутата Надії Савченко та залишив її під вартою.

Пізніше, 10 липня суд у справі Савченко задовольнив клопотання прокуратури про відвід судді Мелешак.