Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Савченко

Заседание по делу Савченко начнется в 10:00 в Шевченковском районном суде

Шевченковский районный суд города Киева сегодня, 12 июля, рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда на странице в Facebook.

Так, ранее сообщалось, что рассмотрение назначено на 11 июля, однако, в связи с неявкой защитников судебное заседание было перенесено на 10:00 12 июля.

Отметим, 22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушение на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

29 марта Апелляционный суд Киева, рассмотрев жалобу стороны защиты Савченко, оставил ее под стражей до 20 мая 2018 года.

Так, Савченко инкриминируют:

ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению),

ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ст. 112 (Посягательство на государственного или общественного деятеля);

ч. 3 ст. 258 (Террористический акт);

ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации);

ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

22 мая 2018 Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты народного депутата Надежды Савченко и оставил ее под стражей.

Позже, 10 июля суд по делу Савченко, удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи Мелешак.