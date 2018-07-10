Суд у справі Савченко задовольнив відвід судді Мелешак

Дата нового засідання буде повідомлена додатково

Шевченківський районний суд Києва у справі Надії Савченко задовольнив клопотання прокуратури про відвід судді Мелешак. Про це суддя заявила у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив задовольнити відвід судді Мелешак", - оголосила суддя.

Разом з тим, відвід прокурору Баннику задоволений не був.

Про те, коли відбудеться засідання з продовження запобіжного заходу, обіцяли повідомити додатково.

Таким чином, авторозподіл має призначити нового суддю.

Нагадаємо, раніше суд у справі Савченко відмовив у відводі судді Хардіної, яка розглядала відвід судді Мелешек.

Таким чином, суддя Хардіна розглядала відвід судді Мелешек. Суддя Мелешак починала розгляд справи про міру запобіжного заходу Савченко.

22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замах на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.