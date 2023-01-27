RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд начнет рассмотрение по сути дело о квартирах Нацгвардии

Фото: экс-нардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд назначил рассмотрение по сути дела о незаконном завладении квартирами Национальной гвардии. Заседание назначено на 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек, среди которых бывший нардеп и экс-командующий Национальной гвардии Украины, топ-менеджмент крупнейшей строительной компании Украины и бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных сил Украины.

Источники в правоохранительных органах сообщили РБК-Украина, что среди обвиняемых:

  • экс-нардеп Максим Микитась;
  • бывший заместитель президента строительной корпорации "Укрбуд" Вячеслав Мармыш;
  • экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров;
  • бывший советник Аллерова Олег Борисов;
  • владелец частного охранного предприятия, подозреваемый в руководстве титушками Сергей Лещенко.

Сумма установленных в производстве убытков превышает 81 млн гривен.

Напомним, экс-нардеп Максим Микитась якобы организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим.

По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НацгвардияСуд