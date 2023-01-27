Суд начнет рассмотрение по сути дело о квартирах Нацгвардии

Обвиняемыми по делу проходят семь человек, среди которых бывший нардеп и экс-командующий Национальной гвардии Украины, топ-менеджмент крупнейшей строительной компании Украины и бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных сил Украины.

Источники в правоохранительных органах сообщили РБК-Украина, что среди обвиняемых:

экс-нардеп Максим Микитась;

бывший заместитель президента строительной корпорации "Укрбуд" Вячеслав Мармыш;

экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров;

бывший советник Аллерова Олег Борисов;

владелец частного охранного предприятия, подозреваемый в руководстве титушками Сергей Лещенко.

Сумма установленных в производстве убытков превышает 81 млн гривен.

Напомним, экс-нардеп Максим Микитась якобы организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим.

По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.

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